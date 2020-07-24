استمرار تفشي كورونا في الهند بوتيرة متسارعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية عن تسجيل 49.3 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين في البلاد إلى أكثر من مليون و287 ألف مصاب.

وتجاوز عدد الوفيات في الهند 30600 حالة، فيما يخضع للعلاج أكثر من 440 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا (من حيث عدد المصابين)، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الهندية الرسمية ارتفع عدد المتعافين إلى أكثر من 817 ألف شخص.

وتعتبر ولاية ماهاراشترا في وسط البلاد، أكثر المناطق تضررا حيث تم تسجيل 9895 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، وبلغت حصيلة المصابين فيها 347502 منذ بدء تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات