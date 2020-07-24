البرازيل تسجل نحو 60 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 59961 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، بالإضافة إلى 1311 حالة وفاة.

وأشارت بيانات وزارة الصحة، يوم الخميس، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل وصل إلى مليونين و287 ألفا و475 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 84082 شخصا.

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يذكر أن البرازيل تحتل المركز الثاني عالميا بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وتعتبر أمريكا اللاتينية إحدى أكبر بؤر لانتشار فيروس كورونا في العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الـ 4 ملايين من أصل 15 مليون إصابة عالميا.

المصدر: رويترز