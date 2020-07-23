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ترامب لبوتين: آمل بتفادي سباق تسلح بين روسيا والصين والولايات المتحدة

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ترامب لبوتين: آمل بتفادي سباق تسلح بين روسيا والصين والولايات المتحدة
Reuters LEONHARD FOEGER
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب (هلسنكي، 16 يوليو 2018).
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن أمله في تفادي نشوب سباق تسلح بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.

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وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب المكالمة، أن ترامب وبوتين "ناقشا القضايا الثنائية والعالمية المهمة".

وأضاف أن "الرئيس ترامب أكد أمله في تفادي نشوب سباق تسلح مكلف ثلاثي الأطراف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة"، معربا عن تطلعه إلى إحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة حول السيطرة على الأسلحة في فيينا".

وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيسين ناقشا كذلك "الجهود المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كورونا والاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات العالمية".

وسبق أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي أجريا الخميس محادثات هاتفية "بناءة وجوهرية" حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة.

المصدر: RT

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