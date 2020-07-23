محافظ نيويورك: ترامب لن يرسل قوات فدرالية إلى المدينة

قال أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب لن يرسل قوات فدرالية إلى مدينة نيويورك في الوقت الحالي حيث تتعامل المدينة مع زيادة في الجريمة.

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وقال كومو في حديث صحفي: "أجرينا أنا والرئيس محادثة جيدة.. قال إنه لن يرسل قوات إلى مدينة نيويورك".

وأضاف حاكم ولاية نيويورك أن ترامب لم يحدد فترة ما، مشيرا إلى أن الرئيس أعلمه أنه سيتحدث معه قبل أن يتخذ أي خطوات في هذا الشأن.

وأوضح كومو أنه إذا أرسل الرئيس قوات فدرالية إلى مدينة نيويورك، فإن الدولة ستقاضيهم، وقال "أعتقد أنها غير دستورية بشكل صارخ".

وهدد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بإرسال قوات فدرالية إلى عدة مدن أمريكية، وصرح يوم الثلاثاء بأنه سيرسل قوات تطبيق القانون الفيدرالية إلى شيكاغو لتعزيز ملاحقة المجرمين في المدينة.

المصدر: رويترز