الصحة العالمية ترصد "انتقالا مكثفا" لفيروس كورونا في دول قليلة نسبيا

ذكر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، أن المنظمة ترصد انتقالا مكثفا لفيروس كورونا في عدد قليل نسبيا من البلدان.

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وقال في إفادة عبر الفيديو في جنيف "لا نزال نرى انتقالا مكثفا في مجموعة صغيرة نسبيا من البلدان".

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "ثلثا الحالات جميعها من عشر دول، قرابة نصف جميع الحالات المبلغ عنها حتى الآن من 3 دول فقط".

وأفاد مدير منظمة الصحة العالمية بأنه لمجرد أن مستوى الحالات ربما يكون منخفضا في منطقة ما فهذا لا يعني تخليها عن الحذر.

وتابع قائلا: "أعرف وضعك.. هل تعرف عدد الحالات التي تم الإبلاغ عنها أمس حيث تعيش؟ هل تعرف كيف تجد هذه المعلومات؟ هل تعرف كيف تقلل من تعرضك لحظر الإصابة؟".

إلى ذلك، أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 15 مليون إصابة.

المصدر: رويترز