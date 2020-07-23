بعد 7 أشهر على الوباء.. دولة تسجل أول حالة وفاة بكوفيد 19!

أعلنت وزارة الصحة في أوغندا، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بفيروس كورونا المستجد.

وكانت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي أكدت أمس الأربعاء أن إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي التي تم رصدها في القارة السمراء بلغ حتى الآن 751391 منها 15761 حالة وفاة و410999 حالة شفاء.

ويعود معظم هذه الإصابات (أكثر من 396 ألف حالة) إلى جنوب القارة الإفريقية.

وتتصدر جمهورية جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في القارة السمراء بـ381798 إصابة مؤكدة منها 5368 حالة وفاة، تليها مصر.

المصدر: RT + وكالات