قاض بريطاني يأمر بسجن مدير سابق لشركة أجنبية 5 سنوات بسبب رشا في العراق

ذكر مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن مديرا سابقا بشركة لاستشارات الطاقة في موناكو حكم بالسجن 5 سنوات لإدانته برشوة مسؤول عراقي لاقتناص عقود نفطية بعد سقوط نظام صدام حسين 2003.

ودانت هيئة محلفين بريطانية البريطاني من أصل لبناني، زياد عقل (45 عاما)، مدير شركة "أونا أويل" السابق في العراق، بالتآمر لارتكاب جريمة الرشوة لضمان الفوز بعقود نفطية بين عامي 2005 و2010، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدى أربع سنوات.

المصدر: رويترز