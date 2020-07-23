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وزير الصحة الإيطالي: من غير المؤكد حدوث موجة ثانية لكورونا

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وزير الصحة الإيطالي: من غير المؤكد حدوث موجة ثانية لكورونا
Reuters THO
وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبرانتسا
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قال وزير الصحة الإيطالي، روبيرتو سبرانتسا، إنه ليس من المؤكد حدوث موجة جديدة لفيروس كورونا في فصل الخريف المقبل، غير أنه شدد على ضرورة أخذ هذه الاحتمالية في الحسبان.

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ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن الوزير قوله اليوم الخميس: "من الواضح أنه يتعين علينا أن نكون مستعدين. نحن نواصل استثمار الموارد في الخدمة الصحية الوطنية".

وأضاف: "لقد تعلم مهنيونا الصحيون بشكل أفضل في الأشهر الأخيرة كيفية التعامل مع الفيروس على المستوى السريري. أعتقد أن إيطاليا أصبحت أقوى الآن لأنها تعرف بشكل أفضل الخصم الذي تواجهه".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية

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