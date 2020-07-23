الكرملين يرد على مزاعم بريطانيا حول التدخل الروسي في السياسة البريطانية

قال الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن التقرير البريطاني بشأن "التدخل الروسي" المزعوم في الحياة السياسية البريطانية الداخلية يبرر التوقعات السلبية بشأن الموقف البريطاني.

وأوضح بيسكوف في تصريح صحفي، اليوم الخميس، تعليقا على التقرير البرلماني البريطاني عن "تدخل" موسكو بالحياة السياسية في بريطانيا، والذي يدعو إلى إعادة النظر في نظام منح "تأشيرة المستثمر" التي تستخدمها "الأوليغارشية" الروسية، أوضح إن "هذا التقرير يبرر 100% التوقعات السلبية، كما أنه لم يأت بجديد".

وفي وقت سابق قال بيسكوف إنه إذا كانت هناك أي اتهامات في تقرير البريطانيين بشأن "تدخل" روسيا، فإنها لا أساس لها من الصحة، لأن "روسيا لم تتدخل قط في العمليات الانتخابية في أي دولة من دول العالم".

المصدر: نوفوستي