إثيوبيا.. عائلة المغني الراحل هاشالو هونديسا: إبننا كان "بطلا مثل الأسد"

وصفت عائلة المغني الإثيوبي الشهير الذي اغتاله مجهولون بالرصاص في أديس أبابا الشهر الماضي، ابنها هاشالو بأنه "بطل مثل الأسد".

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وقالت جوديتو هورا والدة المغني السياسي، هاشالو هونديسا، وهي تبكي "كان ابني بطلا مثل الأسد، كان يزأر من أجل أهله، لكن الجرذان التهمته".

وينتمي هاشالو، الذي توفي عن عمر ناهز 36 عاما، لجماعة الأورومو، أكبر الجماعات العرقية في إثيوبيا، وكانت أغانيه مثل النشيد الوطني للمحتجين الشباب الذين أسقطوا أحد أكثر الأنظمة قمعا في إفريقيا.

واندلعت احتجاجات بسبب مقتله في العاصمة الإثيوبية أسفرت عن مقتل 178 شخصا. وألقت الشرطة القبض على شخصين أحدهما تحوم حوله الشبهات أنه هو من أطلق النار على المغني.

وقال هونديسا بونسا، والد المغني القتيل: "لن يرتاح قلبي حتى يأتي اليوم الذي أذهب له فيه...جرحي لا يزال حيا ولن يندمل".

وكانت أغاني هاشالو، التي سجلها بلغة الأورومو، هي النغمات التي خرج على وقعها جيل من المحتجين الذين أجبرت احتجاجاتهم المناهضة للحكومة على مدى ثلاثة أعوام رئيس الوزراء الإثيوبي السابق على الاستقالة في 2018 وتولي أبي أحمد، الذي ينتمي والده للأورومو، السلطة خلفا له.

المصدر: رويترز