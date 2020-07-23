تقرير أمريكي: كوريا الشمالية الأسوأ عالميا من حيث إجراءات السلامة النووية

قال تقرير أعدته منظمة "مبادرة التهديد النووي" الأمريكية، إن كوريا الشمالية في أدنى مستوى عالميا من حيث إدارة سلامة المواد النووية.

وأوضحت "مبادرة التهديد النووي" (NTI) في تقرير "مؤشر الأمن النووي لعام 2020"، الذي نشرته أمس الأربعاء، أن كوريا الشمالية حصلت على 19 نقطة فقط من أصل 100 نقطة من حيث إدارة السلامة فيما يتعلق بسرقة المواد النووية.

وبحسب التقرير جاءت كوريا الشمالية في المرتبة الأخيرة من بين 22 دولة، تمتلك أكثر من كيلوغرام واحد من المواد النووية الصالحة للاستخدام في الأسلحة النووية.

ومقارنة مع التقرير السابق الذي نشرته NTI في عام 2018، ارتفعت درجة كوريا الشمالية بمقدار نقطة واحدة، لكنها ما زالت في المرتبة الأخيرة، كما كان الحال قبل عامين.

وتظل كوريا الشمالية بحسب التقرير في المستوى الأدنى من حيث إدارة سلامة المواد النووية في تقارير "مؤشر الأمن النووي" التي تنشرها NTI كل عامين منذ عام 2012.

وفي المسح المنفصل الذي أجرته NTI حول مرافق الدفاع للاستجابة للتخريب، على جميع الدول التي تمتلك المرافق النووية، حصلت كوريا الشمالية على 17 نقطة، لتحتل المرتبة الأخيرة من بين 47 دولة.

ومن ناحية أخرى، حصدت كوريا الجنوبية 77 نقطة لتحتل المرتبة الـ 18 ، مع فرنسا والإمارات.

المصدر: يونهاب