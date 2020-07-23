فخر الدين ألتون يتوعد الخصوم في ليبيا بـ"السحق"

أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن بلاده لديها القدرة الكافية لسحق ما وصفها بـ"الجبهة غير الشرعية" في ليبيا.

وكتب المسؤول التركي على حسابه في "تويتر" في معرض تعليقه على عقد مجلس الأمن القومي التركي اجتماعا في وقت سابق برئاسة الرئيس رجب طيب أرغان، قائلا بلهجة حادة: "تركيا تمتلك القدرة على سحق الجبهة غير الشرعية في ليبيا، كما سحقت التنظيمات الإرهابية، حزب العمال الكردستاني، ووحدات الحماية الكردية، وداعش، وكولن".

يذكر أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، بعد خسارتها لمواقعها بجنوب العاصمة طرابلس، انسحبت إلى مدينة سرت، فيما تصر تركيا وحليفتها حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس على ضرورة انسحاب قوات حفتر من سرت والجفرة، قبل الاتفاق على وقف لإطلاق النار.

The Republic of Turkey has the power and ability to obliterate the illegitimate bloc targeting Libya’s legitimate government, as it has defeated various terrorist organizations, including PKK/YPG and Daesh. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 22, 2020

وكانت الرئاسة التركية اشترطت على لسان المتحدث باسمها، إبراهيم قالن، انسحاب "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر من سرت والجفرة للتوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، محذرة في الوقت ذاته مصر مما وصف بـ"مخاطر أي تدخل عسكري لها في ليبيا".

المصدر: تويتر