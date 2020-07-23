لليوم الثاني.. هونغ كونغ تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الإصابات بكورونا

لليوم الثاني على التوالي، سجلت السلطات الصحية في هونغ كونغ أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الصحية في المستعمرة البريطانية السابقة أعلنت اليوم الخميس عن رصد 118 حالة جديدة للفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، 111 منها محلية، مقابل 113 حالة في اليوم السابق، 105 منها محلية.

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وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع حكومة هونغ كونغ المحلية، سجلت في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة للصين، منذ أواخر يناير 2132 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 14 حالة وفاة و1344 حالة شفاء.

وعلى الرغم من نجاح السلطات المحلية في الحد من تفشي الوباء حتى الآونة الأخيرة، شهدت حصيلة الإصابات في المستعمرة البريطانية السابقة ارتفاعا حادا في الأسبوعين الماضيين، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض قيود صارمة على الأنشطة الاجتماعية، بما فيها إجراءات مشددة للتباعد الاجتماعي.

المصدر: رويترز + RT