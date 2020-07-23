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الكنيست يصادق على مشروع قانون "كورونا الكبير"

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الكنيست يصادق على مشروع قانون
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صادقت الهيئة العامة للكنيست، على مشروع القانون المسمى "كورونا الكبير" يتيح للحكومة تجاوز مصادقة السلطة التشريعية على القرارات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجرى التصويت عند منتصف الليل أمس الأربعاء، بالقراءات النهائية، وصوت لصالح تمرير مشروع القانون ثمانية واربعون نائبا، فيما صوت ضده خمسة وثلاثون.

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ويمنح هذا القانون صلاحيات واسعة للحكومة تتضمن الإعلان عن حالة الطوارئ في ظل الجائحة، وسن أنظمة ترمي الى فرض قيود على الجمهور، دون الحصول على موافقة الكنيست.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 55695، في حين بلغت حصيلة الضحايا جراء الفيروس 430 حالة وفاة.

المصدر: RT

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