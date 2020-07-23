عدد ضحايا الفيروس التاجي في العالم يتجاوز 623 ألفا والمصابين 15 مليونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بأن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم بلغ 623374 شخصا حتى الساعة السابعة صباحا بتوقيت موسكو.

وزادت الوفيات خلال اليوم الأخير بـ7620 حالة، فيما كان يقف هذا المؤشر صباح اليوم السابق له عند 5867 حالة وفاة.

ووفقا للجامعة الأمريكية بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي المستجد في العالم منذ بدء الجائحة 15227353 حالة، وكانت الزيادة خلال يوم 320933 مقابل 205404 في يوم الأربعاء، وتماثل للشفاء 8.6 مليون شخص.

ورصدت معلومات جامعة هوبكنز الأمريكية تسجيل أكثر من مليون إصابة بالعدوى منذ بدء الوباء في كل من الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

وسُجلت في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء حتى صباح اليوم 3 ملايين و970906 حالات إصابة، بزيادة يومية بلغت 71695 شخصا، فيما توفي 143190 شخصا، بزيادة في اليوم بلغت 11685 شخصا، وتعافي أكثر من 1.2 مليون شخص.

وفي البرازيل، بلغ عدد المصابين 2 مليون و227514 شخصا، وعدد الوفيات 82771، وسُجل تعافي أكثر من 1.59 مليون شخص.

ولا تزال الهند في المركز الثالث من حيث عدد المصابين بالعدوى، حيث ارتفع العدد خلال اليوم الماضي من مليون و078 193 حالة، إلى مليون و238798 ، مع تسجيل861 29 حالة وفاة، وتعافي 782 ألف شخص.

المصدر: إنترفاكس