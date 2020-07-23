قفزة قياسية.. كورونا يتفشى في الهند بوتيرة سريعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، عن تسجيل قفزة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث رصدت 45720 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب الأرقام والإحصاءات الرسمية ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الهند إلى 1.24 مليون شخص.

كذلك سجلت وزارة الصحة الهندية وفاة 1129 شخصا بالمرض اليوم الماضي، لتصل حصيلة الوفيات إلى 29861 شخصا.

وتحتل الهند المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي الوباء، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

المصدر: رويترز