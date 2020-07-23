طوكيو.. حصيلة يومية قياسية لعدد المصابين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات اليابانية عن تسجيل حصيلة يومية قياسية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا تجاوزت 300 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وكالة "كيودو" اليابانية إن الحصيلة الأخيرة تجاوزت الرقم القياسي السابق، والذي بلغ 293 إصابة جديدة يوم الجمعة الماضي.

وارتفع مجموع عدد الإصابات منذ بدء تفشي الوباء في اليابان إلى أكثر من 27800 إصابة، فيما تم تسجيل نحو 1000 حالة وفاة جراء الفيروس.

وشهدت طوكيو وبعض المناطق الحضرية الأخرى في اليابان ارتفاعات حادة في الحالات المؤكدة منذ رفع حالة الطوارئ على مستوى البلاد بالكامل في أواخر مايو الماضي.

المصدر: كيودو