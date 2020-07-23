اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستقتصر على مقاطع فيديو لزعماء العالم

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يرسل زعماء العالم كلماتهم في مقاطع فيديو بدلا من التوجه بأنفسهم لمقر الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وذلك بسبب استمرار وباء فيروس كورونا.

ووافقت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا، أمس الأربعاء، على الإجراءات الخاصة باجتماعات دورتها الـ75.

وجاء في القرار: "يمكن لكل دولة عضو ودولة مراقبة والاتحاد الأوروبي تقديم بيان مسجل مسبقا من رئيس الدولة أو نائب الرئيس أو ولي أو ولية العهد أو رئيس الحكومة أو الوزير أو نائب الوزير، وسيتم عرضه في قاعة الجمعية ... بعد تقديم من ممثليهم الحاضرين".

وجرت العادة على عقد مئات اللقاءات على هامش اجتماعات أي دورة جديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن رئيس الجمعية العامة في دورتها الحالية، تيجاني محمد باندي، كتب في رسالة إلى الدول بأنه "تم تشجيعه على نقل جميع الأحداث الجانبية إلى منصات افتراضية للحد من تبعات حضور الأشخاص في مبنى الأمم المتحدة ".

وكان من المقرر أن يصبح الاجتماع السنوي رفيع المستوى هذا العام احتفالا يستمر أسبوعا بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء هذه الهيئة الدولية، لكن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اقترح في مايو أن يرسل القادة كلماتهم بالفيديو بسبب مشاكل السفر المحتملة.

المصدر: رويترز