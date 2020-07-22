وسائل إعلام: نتنياهو بصدد حل ائتلافه مع غانتس والذهاب إلى انتخابات جديدة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي حل ائتلافه مع زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس، والذهاب إلى انتخابات برلمانية جديدة في نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر قريبة من مساعدي نتنياهو، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء سيمنع إقرار الميزانية الجديدة حتى الموعد الأقصى المحدد له في أواخر أغسطس، ما سيؤدي إلى حل الحكومة الائتلافية وإعلان انتخابات جديدة.

وحسب المصادر، فإن نتنياهو يسعى لنشر الفوضى في صفوف الائتلاف لحشد التأييد لحل الحكومة.

وتشير المصادر إلى أن نتنياهو اتخذ هذا القرار بعد صدور حكم قضائي بشأن البدء بالاستماع إلى إفادات شهود العيان في قضايا الفساد ضد نتنياهو في يناير المقبل، وهو يخشى صدور حكم من محكمة العدل العليا سيمنعه من أداء مهام رئيس الوزراء خلال فترة المحاكمة.

وتقول المصادر إن هدف نتنياهو من الذهاب إلى الانتخابات هو الحصول على حقيبة وزير العدل وإطلاق حملة ضد النظام القضائي القائم الذي يؤيده وزير العدل الحالي أفي نيسينكورن من تحالف "أزرق أبيض".

وأشار التقرير إلى أن نتنياهو اعتبر الذهاب إلى الانتخابات أفضل خيار له في وضعه الراهن، وأنه لا يعتزم الالتزام باتفاقه مع بيني غانتس، الذي يقضي بتولي الأخير منصب رئيس الوزراء في نوفمبر 2021.

وينص الاتفاق بين نتنياهو وغانتس على أن الائتلاف سيؤيد ميزانية لمدة سنتي، فيما يصر نتنياهو على إقرار ميزانية لسنة واحدة فقط بسبب الظروف الناشئة على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وفي حال إقرار ميزانية لسنة واحدة أو الفشل بإقرار أي ميزانية سيسمح لنتنياهو بالتوجه إلى الانتخابات وعدم تسليم منصب رئيس الوزراء لغانتس لاحقا.

يذكر أن الحكومة الائتلافية بين حزب "الليكود" بقيادة نتنياهو وتحالف "أزرق أبيض" بقيادة غانتس أدت القسم في مايو الماضي بعد أزمة طويلة وفشل مشاورات تشكيل الحكومة عدة مرات.

وفي حال إعلان انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل، ستكون هي الرابعة منذ أبريل 2019.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية