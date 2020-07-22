الجيش الإسرائيلي يعلن عن 922 إصابة بكورونا في صفوفه

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تسجيل 922 إصابة بين صفوفه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في صفوفه بلغ 922 حالة حتى مساء الأربعاء، وأن جميع الحالات خفيفة.

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وأضاف الجيش أن 7480 من العسكريين تحت العزل المنزلي في الوقت الحالي.

يذكر أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل تجاوز الـ 30 ألف حالة في الفترة الأخيرة. وبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء انتشار الوباء 55695 حالة، ووصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 430 شخصا.

المصدر: جيروزاليم بوست