متشددون يعدمون 4 من موظفي الإغاثة بشمال شرق نيجيريا

قالت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إنها اطلعت على مقطع فيديو أظهر أن "إسلاميين متشددين أعدموا أربعة من موظفي الإغاثة وحارسا خاصا للأمن" في شمال شرق نيجيريا.

وأكدت "لجنة الإنقاذ الدولية" و"منظمة العمل ضد الجوع" مقتل زملاء لهم وموظفي إغاثة آخرين في بيانات نددت بالإعدامات.

وكان المتشددون قد نشروا مقطع فيديو الشهر الماضي قام فيه الرهائن بتعريف أنفسهم.

ويسلط الإعدام الضوء على الخطر المتزايد الذي يحدق بموظفي الإغاثة في شمال شرق نيجيريا، حيث تفاقمت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم بسبب الصراع الممتد منذ عقود مع جماعة "بوكو حرام" الحليف الإقليمي لتنظيم "داعش".

المصدر: رويترز