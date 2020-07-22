اتفاق على إجراءات إضافية لضمان وقف إطلاق النار في دونباس

اتفقت مجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، على إجراءات إضافية لضمان وقف إطلاق النار في منطقة النزاع.

وأعرب المفوض الروسي في مجموعة الاتصال بوريس غريزلوف، في ختام اجتماع المجموعة الذي عقد عبر تقنية الفيديو، اليوم الأربعاء، عن رضاه عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، مشيرا إلى أن الإجراءات الإضافية ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 27 يوليو الجاري.

ومن المقرر عقد الاجتماع التالي لمجموعة الاتصال التي تشمل ممثلين عن أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بالإضافة إلى ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا، يوم 19 أغسطس المقبل.

يذكر أن أوكرانيا اتفقت مع دونيتسك ولوغانسك على وقف إطلاق النار في دونباس لأجل غير مسمى منذ يوم 21 يوليو من العام الماضي.

المصدر: نوفوستي