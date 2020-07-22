إصابات كورونا في أمريكا تبلغ ثلاثة ملايين و882167 ألفا

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض، اليوم، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و 882167 ألفا بزيادة 63028 حالة عن الإحصاء السابق.

وذكرت المراكز، أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19، زاد بمقدار 1047 ليصل الإجمالي إلى 141677 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 21 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل يوم واحد.

المصدر: رويترز