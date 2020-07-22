أفغانستان.. مقتل 45 من المدنيين وأعضاء من حركة "طالبان" في ضربات جوية شرق البلاد

قال مسؤولون محليون في أفغانستان، مساء اليوم الأربعاء، إن 45 من المدنيين وأعضاء من حركة "طالبان" قتلوا في ضربات جوية بشرق البلاد.

وصرح علي أحمد فقير يار، حاكم منطقة أدراسكان في إقليم هرات شرق أفغانستان، بأن 8 مدنيين على الأقل لقوا مصرعهم.

إقرأ المزيد

وأضاف أن 45 شخصا قتلوا حتى الآن في الغارات الجوية التي شنتها قوات الأمن في منطقة خام زيارات، مبينا أن العديد من عناصر حركة "طالبان" من بين الضحايا.

والاثنين، لقي 8 جنود أفغان مصرعهم في هجوم انتحاري استهدف قافلة لقوات الجيش وسط البلاد، وأعلنت حركة "طالبان" مسؤوليتها عنه.

ووضع اتفاق وقعته الولايات المتحدة و"طالبان" في الدوحة في فبراير خططا لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة، غير أن المفاوضات بين الحكومة و"طالبان" من أجل تسوية سلمية لإنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما تأخرت بسبب مطالب بالإفراج عن حوالي 600 سجين من "طالبان" تقول كابل إنهم ضالعون في هجمات كبيرة.

وفي إطار اتفاق الدوحة أفرجت الحكومة عن أكثر من 4000 من سجناء "طالبان"، بينما أطلقت الحركة سراح مئات من القوات الحكومية.

المصدر: رويترز