 
مباشر

الصين تحذر طلابها في الولايات المتحدة من مخاطر الاعتقال

أخبار العالم

الصين تحذر طلابها في الولايات المتحدة من مخاطر الاعتقال
Reuters
الصين والولايات المتحدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/odfh

حذرت الصين، اليوم الأربعاء، طلابها في الولايات المتحدة من خطر اعتقالهم.

وطلبت الوزارة من الطلاب اتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.

إقرأ المزيد
الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل
الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل

ونقلت وكالة "'بلومبرغ" للأنباء عن بيان على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الصينية على موقع "وي تشات"، أن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة أمتعتهم، واحتجازهم دون سبب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا