الصين تحذر طلابها في الولايات المتحدة من مخاطر الاعتقال
Reuters
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حذرت الصين، اليوم الأربعاء، طلابها في الولايات المتحدة من خطر اعتقالهم.
وطلبت الوزارة من الطلاب اتخاذ الاحتياطات والاتصال بالسفارة الصينية إذا كانت هناك حاجة للمساعدة.
ونقلت وكالة "'بلومبرغ" للأنباء عن بيان على الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الصينية على موقع "وي تشات"، أن هناك زيادة حادة في الآونة الأخيرة في استجواب الطلاب الصينيين، ومصادرة أمتعتهم، واحتجازهم دون سبب من وكالات إنفاذ القانون الأمريكية.
المصدر: وكالات