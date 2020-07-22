"الغارديان": توبيخ إيفانكا ترامب بسبب ملابسها أثناء الوباء

تعرضت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوبيخ لظهورها في ملابس بيضاء خلال وباء فيروس كورونا المستجد.

ووفقا The Guardian، بدأت إيفانكا في الظهور بملابس بيضاء، منذ بداية يونيو. ويربط الصحفيون بين اختيارها للملابس ذات اللون الأبيض وبين بداية رفع القيود في الولايات المتحدة.

ونوهت الصحيفة، بأن المصورين، تمكنوا من التقاط صورة لابنة ترامب البالغة من العمر 38 عاما بحقيبة MaxMara وطقم من ماركة Emilia Wickstead ، يتكون من تنورة وبلوزة. بالإضافة إلى ذلك، كانت ترتدي فساتين بيضاء بشكل متكرر في المناسبات العامة.

عادة يربط معظم الناس اللون الأبيض بالنقاء والهدوء، ولكن في حالة ابنة الرئيس، فإنه يأخذ معنى مختلفا.

وتؤكد المقالة، أن إيفانكا تختار أشياء من هذا اللون بالذات، لأنها تريد أن تظهر أنها "نقية في كل المعاني" حتى أثناء تفشي الفيروس التاجي. وأضافت المقالة: "هي تقول إنها ليست إيفانكا فقط، بل حسنة وأيقونة. وهي تدرك أنها أفضل من الآخرين".

المصدر: لينتا رو