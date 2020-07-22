الخارجية الصينية: سفارتنا بواشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ، أن السفارة الصينية في واشنطن تلقت تهديدات بتفجير وقتل موظفين فيها، وحملت السلطات الأمريكية مسؤولية ذلك.

وكتبت المتحدثة على "تويتر"، اليوم الأربعاء، أنه "نتيجة التشهير والكراهية التي تحرض عليها الحكومة الأمريكية، تلقت السفارة الصينية تهديدات بتفجير وقتل".

As a result of smears & hatred fanned up by the #US gov, the Chinese embassy has received #bomb & #DeathThreats. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) July 22, 2020

وانتقدت المتحدثة بشدة القرار الأمريكي إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، واصفة اياه بـ "تصعيد غير مسبوق للاضطهاد ضد الدبلوماسيين الصينيين".

واتهمت هوا كذلك السفارة الأمريكية في بكين بـ "مهاجمة" النظام السياسي الصيني.

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ودعت المتحدثة الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها، مهددة باتخاذ إجراءات ردا على ذلك.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات بين واشنطن وبكين التي تفاقمت خلال الفترة الأخيرة بشأن عدة قضايا، بما في ذلك الاتهامات الأمريكية للصين بالهجمات السيبرانية وقضية هونغ كونغ والاتهامات بشأن فيروس كورونا وتعامل الصين مع الإيغور بإقليم شينجيانغ وغيرها.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس. وقالت مصادر لـ "رويترز" إن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان ردا على ذلك.

المصدر: RT