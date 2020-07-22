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إيران: استقرار المنطقة ونموها رهن بطرد المجرمين الأمريكيين منها

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إيران: استقرار المنطقة ونموها رهن بطرد المجرمين الأمريكيين منها
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رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف
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أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

وكتب قاليباف في تغريدة على "تويتر"، عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم: "خلال لقائي مع الكاظمي، شددت على أن الاغتيال الإجرامي للبطل الدولي لمكافحة الإرهاب الفريق الشهيد سليماني، وصمة عار ستظل دوما على جبين ساسة البيت الأبيض وانتهاك صارخ للسيادة العراقية".

وأضاف: "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقوم بأول زيارة رسمية له منذ تسلمه المنصب، إلى إيران التقى فيها باليوم الأول مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وأشارت مصادر عراقية، إلى أن الزيارة الأولى كانت من المفروض أن تكون إلى السعودية، إلا أنها أجلت في الساعات الأخيرة من قبل الجانب السعودي عقب دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى لتلقي العلاج من آلام في المرارة.

المصدر: "فارس نيوز"

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