إيران: استقرار المنطقة ونموها رهن بطرد المجرمين الأمريكيين منها

أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأربعاء، أن "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

وكتب قاليباف في تغريدة على "تويتر"، عقب لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صباح اليوم: "خلال لقائي مع الكاظمي، شددت على أن الاغتيال الإجرامي للبطل الدولي لمكافحة الإرهاب الفريق الشهيد سليماني، وصمة عار ستظل دوما على جبين ساسة البيت الأبيض وانتهاك صارخ للسيادة العراقية".

وأضاف: "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام رهن بلا شك بطرد المجرمين الأمريكيين من المنطقة".

در دیدار با @MAKadhimi تأکید کردم ترور جنایتکارانۀ سردار شهید سلیمانی، قهرمان بین المللی مبارزه با تروریسم، لکۀ ننگی همیشگی بر چهرۀ دولتمردان کاخ سفید و نقض گستاخانۀ حاکمیت عراق است.

ثبات سیاسی و رشد اقتصادی پایدار، بی‌شک درگروی اخراج جنایتکاران کت‌‌وشلواری آمریکا از منطقه است. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) July 22, 2020

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يقوم بأول زيارة رسمية له منذ تسلمه المنصب، إلى إيران التقى فيها باليوم الأول مع المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وأشارت مصادر عراقية، إلى أن الزيارة الأولى كانت من المفروض أن تكون إلى السعودية، إلا أنها أجلت في الساعات الأخيرة من قبل الجانب السعودي عقب دخول الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى لتلقي العلاج من آلام في المرارة.

المصدر: "فارس نيوز"