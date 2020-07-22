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بريطانيا: قلقون إزاء الهجمات السيبرانية الصينية على الشركات التي تطور لقاحات كورونا

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بريطانيا: قلقون إزاء الهجمات السيبرانية الصينية على الشركات التي تطور لقاحات كورونا
Reuters HANNAH MCKAY
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أعرب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب عن قلقه إزاء ما وصفه بـ "الأدلة" على شن هاكر صينيين هجمات سيبرانية على الشركات التي تقوم بتطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال راب في بيان له، اليوم الأربعاء: "أشعر بقلق بالغ إزاء الأدلة المقدمة أمس بشأن قيام الصين بهجمات سيبرانية خبيثة ضد مؤسسات طبية وعلمية وتجارية، بما فيها تلك التي تشارك في محاربة الوباء".

وأضاف: "نؤكد بوضوح للحكومات المستعدة لتشجيع مثل هذه الأنشطة، أننا وحلفاؤنا سنواصل المساعي لمحاسبة المسؤولين عن ذلك والتصدي لمثل هذه العمليات الخبيثة حول العالم".

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ويأتي ذلك بعد أن اتهمت وزارة العدل الأمريكية أمس الثلاثاء اثنين من الهاكر الصينيين بسرقة أسرار تجارية من مختلف الشركات، بما فيها الشركات العاملة على تطوير اللقاحات ضد فيروس كورونا، بهدف الوصول إلى مختلف التكنولوجيات المتطورة.

واعتبرت الولايات المتحدة أن الهاكر كانوا على صلة بالحكومة الصينية، مشيرة إلى أن نشاطهم لا يهدد الولايات المتحدة فحسب، بل ودولا أخرى.

المصدر: تاس

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