"بلومبرغ": تقرير بريطاني عن روسيا يدعو لإعادة النظر بمنح "التأشيرات الذهبية" للأثرياء الروس

قالت " بلومبرغ"، إن التقرير البرلماني البريطاني عن "تدخل" موسكو بالحياة السياسية في بريطانيا دعا إلى إعادة النظر في نظام منح "تأشيرة المستثمر" التي تستخدمها "الأوليغارشية" الروسية.

وذكر التقرير، أنه تتشكل عادة حول هؤلاء الأثرياء الروس، مجموعة كاملة من المختصين، الذين يساعدوهم في سير حياتهم الهادئة في بريطانيا، وبالتالي في الترويج لمصالح الدولة الروسية.

ووفقا للتقرير، يجب على السلطات البريطانية، مراجعة إجراءات إصدار ما يسمى "تأشيرة المستثمر" (Tier 1 Investor)، لأن الكثير من المستثمرين الأثرياء الروس، يحصلون لاحقا بواسطتها على جوازات سفر بريطانية بسهولة. وشدد التقرير، على ضرورة التعامل بحرص وصرامة أكثر مع نظام إصدار "تأشيرة الاستثمار".

وأشارت الوكالة إلى أن، برنامج "تأشيرة الاستثمار"، متاح للأشخاص الذين يعيشون خارج دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا. في مقابل استثمار قدره 2 مليون جنيه استرليني في الاقتصاد البريطاني، يحق لحامل "تأشيرة المستثمر" البقاء في المملكة المتحدة لمدة ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

ووفقا للوكالة، اجتذبت لندن منذ فترة طويلة الروس الأثرياء الذين ينظمون أعمالهم التجارية هناك، وأنشأوا حسابات، ونقلوا أطفالهم للدراسة.

وتؤكد الوكالة، أن أي تغييرات في سياسة هذه التأشيرات، يمكن أن تخيف المستثمرين الأجانب من خارج روسيا. على سبيل المثال من الصين. في السنوات الأخيرة زاد عدد الحاصلين على "التأشيرة الذهبية" من الصين بشكل ملحوظ.

المصدر: russian.rt.com