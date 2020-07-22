كاليفورنيا تزيح نيويورك عن صدارة قائمة الإصابات بكورونا

تدل معطيات صحيفة Los Angeles Times، على أن كاليفورنيا تخطت نيويورك، واحتلت صدارة قائمة الإصابات المسجلة بمرض كوفيد-19، في الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة، أنه مع حلول يوم 21 يوليو، تجاوز عدد حالات الإصابة المكتشفة في الولاية 409 آلاف حالة.

أما في نيويورك، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 407326 حالة إصابة بالفيروس التاجي. في المقابل، ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أنه تم اكتشاف 408181 حالة من الإصابات بكوفيد-19، في نيويورك.

حتى الآن، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، 3.9 مليون حالة وأكثر من 142 ألف حالة وفاة.

المصدر: radiosputnik