بومبيو: الولايات المتحدة "تأخرت عن الحفلة" في منطقة القطب الشمالي

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة وحلفاءها تأخروا عن الرد على تعزز مصالح روسيا والصين في منطقة القطب الشمالي.

وقال بومبيو في حديث لقناة DR التلفزيونية الدنماركية، اليوم الأربعاء: "أعتقد أننا كنا ساذجين إلى حد ما، وشاهدنا كيف أصبحت مصالح ليس للروس فقط، بل وللصينيين أيضا، (في منطقة القطب الشمالي) تتعزز أكثر فأكثر".

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وتابع بومبيو قائلا: "تأخرنا قليلا، لكن هذا الأمر لا بأس به. حدث لي أن تأخرت عن الحفلات في وقت سابق، لكنني استمتعت بها كثيرا".

وأعرب عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستنجح في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن الولايات المتحدة أعدت في العام الماضي استراتيجية جديدة خاصة بمنطقة القطب الشمالي الغنية بالموارد الطبيعية. وأعربت واشنطن عن قلقها إزاء تعزيز مواقع روسيا في المنطقة واهتمام الصين بها. وتعتزم واشنطن مواجهة ما اعتبرته "تهديدا" لمصالحها الأمنية في القطب الشمالي من قبل روسيا والصين.

المصدر: رويترز