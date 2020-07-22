ظريف: الأفضل للسعودية أن تحاور جيرانها بدل التعاون مع إسرائيل وأمريكا

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، إنه "من الأفضل للسعودية أن تدخل في حوار مع جوارها في المنطقة بدلا من أن تصب جهودها نحو التعاون مع إسرائيل وأمريكا".

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وقال وزير الخارجية الإيراني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن إيران مستعدة للتعاون مع السعودية إلا أن المسؤولين السعوديين يرمون أكثر إلى إشعال الحرب برفقة أمريكا.

ولفت ظريف إلى أن أمريكا أثبتت أنها غير مستعدة لدخول حرب لخدمة المصالح السعودية.

وتابع أنه "من الأفضل للسعودية أن تصحو وتدخل في حوار مع من هم إلى جوارها دوما في المنطقة بدلا من أن تصب جهودها نحو التعاون مع إسرائيل وأمريكا".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد بوقت سابق أن بلاده مستعدة دائما للحوار مع جميع دول المنطقة، معتبرا أن لا سبيل لحل الخلافات إلا بالحوار.

وبشأن الموقف من السعودية قال موسوي: "لقد حاولنا مرات عدة وأعلنا سياستنا المبدئية والثابتة، والكرة الآن في الملعب السعودي وبالتالي فإن الأمر يتعلق بحكومة ومسؤولي هذا البلد ليقرروا موقفهم ورؤيتهم تجاه مقترحات طهران للتعاون والحوار الأقليمي".

المصدر: سبوتنيك