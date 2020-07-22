بومبيو: سلوك الصين خلال الاشتباك الحدودي مع الهند غير مقبول

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إن الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة على الحدود بين الهند والصين هي أحدث مثال على السلوك غير المقبول للحزب الشيوعي الصيني.



وأدلى بومبيو بهذا التعليق خلال قمة "أفكار الهند" لمجلس التجارة الأمريكي الهندي التي تجرى على الإنترنت، مضيفا "أنا واثق بأننا نستطيع من خلال تضافر جهودنا أن نحمي مصالحنا".

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وتوترت علاقات الهند مع الصين بعد الاشتباك الدامي الذي وقع الشهر الماضي في منطقة جبال الهيمالايا مما تسبب في إطلاق دعوات في الهند لتوثيق العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وحلفائها بما في ذلك اليابان.

وكانت سفن تابعة للبحرية الهندية أجرت هذا الأسبوع تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الأمريكية "نيميتز" في المحيط الهندي، في وقت تتبادل فيه الولايات المتحدة والصين الاتهامات بإثارة التوتر في المنطقة.

المصدر: رويترز