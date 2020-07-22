أردوغان يغرد عن "آيا صوفيا" قبيل استئناف أول صلاة فيها الجمعة

غرد رئيس تركيا رجب طيب أردوغان اليوم بـ9 لغات على "تويتر" عن كاتدرائية آيا صوفيا التي أعاد تحويلها إلى مسجد إسلامي بعد أن كانت متحفا للعالم طوال عقود، عقب تحول تركيا إلى العلمانية.

وقال الرئيس التركي في تغريدته: "آيا صوفيا ... دع الرياح تهب في القبة. أنت دائما لنا، نحن لك ..."

Ayasofya... Rüzgârlar essin kubbende hürriyetin. Ta ezelden sen bizimsin, biz de senin... pic.twitter.com/DkBdP89hwZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 22, 2020

وأرفق أردوغان تغريداته عن "أيا صوفيا"، بكليبات لمنشدين من النساء والرجال يتغنون بجمالها باللغتين العربية والتركية، ويرددون أناشيد وشعارات وصلوات إسلامية في رحابها.

وتفقد الرئيس التركي، الأحد الماضي، مجمع آيا صوفيا بمدينة اسطنبول الذي كان كاتدرائية في العهد الروماني، قبل فتحه رسميا للعبادة كمسجد بعد غد الجمعة.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، الأحد، إن صور الفسيفساء لشخصيات مسيحية في "آيا صوفيا" ستغطى بستائر خلال الصلوات مع الاستمرار لإعداد المبنى لتحويله إلى مسجد.

وأعلن في مقابلة مع تلفزيون "إن تي في" إن بعض صور الفسيفساء الموضوعة في اتجاه القبلة ستغطى بستائر.

وأوضح أن رسومات أخرى لا تشكل عائقا أمام المصلين لأنها بعيدة عن اتجاه القبلة، لكنه لم يعلن ما إذا كانت ستظل مكشوفة طوال الوقت.

وكان الرئيس التركي قد أعلن تحويل متحف "آيا صوفيا" في اسطنبول إلى مسجد، مشيرا إلى أن أول صلاة جمعة ستقام فيه في 24 يوليو.

وجاء ذلك إثر حكم أصدره مجلس الدولة التركي، أعلى محكمة إدارية في البلاد، بناء على مراجعة تقدمت بها منظمات عدة، وقضى بإبطال القرار الصادر في العام 1934 والذي تحولت بموجبه "آيا صوفيا" من مسجد إلى متحف.

وأثار قرار الرئيس التركي تنديدا في العديد من الدول، كما دانته منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو)، التي كانت أدرجت "آيا صوفيا" على قائمة التراث العالمي.

المصدر:RT