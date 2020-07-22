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اندلاع النيران بطائرة شحن للخطوط الإثيوبية بمطار شنغهاي (فيديو)

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اندلاع النيران بطائرة شحن للخطوط الإثيوبية بمطار شنغهاي (فيديو)
Reuters
احتراق طائرة إثيوبية
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قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إن طائرة شحن تابعة لها من طراز بوينغ 777 اشتعلت فيها النيران أثناء تحميل بضائع بمطار بودونغ الدولي في شنغهاي اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو الموظفين على الأرض.

وأوضحت الخطوط الجوية الإثيوبية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن الطائرة كانت في رحلة معتادة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من طائرة إثيوبية، وظهر جزء كبير من جسم الطائرة العلوي محترقا.

وقالت خدمة بيانات الطيران "فاريفلايت" إنه بعد اندلاع الحريق، تم تحويل الرحلات المتجهة إلى مطار بودونغ الدولي في شنغهاي إلى مطار هونغشياو الدولي بنفس المدينة.

المصدر: رويترز

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