اندلاع النيران بطائرة شحن للخطوط الإثيوبية بمطار شنغهاي (فيديو)

قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية إن طائرة شحن تابعة لها من طراز بوينغ 777 اشتعلت فيها النيران أثناء تحميل بضائع بمطار بودونغ الدولي في شنغهاي اليوم الأربعاء.

وأضافت الشركة أنه تم احتواء الحريق ولم يصب أي من أفراد الطاقم أو الموظفين على الأرض.

وأوضحت الخطوط الجوية الإثيوبية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن سبب الحادث قيد التحقيق، وأن الطائرة كانت في رحلة معتادة.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي دخانا كثيفا يتصاعد من طائرة إثيوبية، وظهر جزء كبير من جسم الطائرة العلوي محترقا.

BREAKING: Ethiopian Airlines Boeing 777 - 200F catches fire at Pudong Airport, China.

The airplane is believed to be five years old and the fire started in the cargo deck. The cause of the fire is yet to be confirmed.#aviation#ethiopianairlinespic.twitter.com/oj9pBXqJLe — Nabeel Ahmed (@TheNabeelAhmed) July 22, 2020

وقالت خدمة بيانات الطيران "فاريفلايت" إنه بعد اندلاع الحريق، تم تحويل الرحلات المتجهة إلى مطار بودونغ الدولي في شنغهاي إلى مطار هونغشياو الدولي بنفس المدينة.

المصدر: رويترز