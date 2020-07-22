روحاني: رسالتي لقيت ترحيبا من بوتين

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الرسالة التي وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين لقيت ترحيبا منه.

وقال روحاني خلال اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: "لقد كانت لنا اتصالات سياسية جيدة مع روسيا والصين خلال الأعوام والأشهر الأخيرة وقد تعززت خلال الأسابيع الأخيرة".

إقرأ المزيد

وأضاف: "وجهت رسالة عن طريق وزير الخارجية إلى الرئيس الروسي في مجال تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية حول القضايا الإقليمية حيث لقيت ترحيبا منه ونأمل باستمرار تعاوننا مع الدول الصديقة والجارة لنا ومنها روسيا وتركيا وباكستان وأفغانستان".

وأشار رئيس الجمهورية إلى الأنشطة الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة، وقال بشأن السياسة الخارجية: "لقد اتخذنا مسارا صائبا جدا خلال الأعوام السبعة الأخيرة وحققنا منجزات مهمة جدا في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى المنطقة".

المصدر: "فارس"