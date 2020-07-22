الخارجية الروسية: واشنطن تحاول دفع الناتو نحو التنافس مع الصين

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تقوم بمحاولات واضحة، لتغيير مسار الناتو ودفعه نحو التنافس مع الصين.

وقال غروشكو، في مقابلة صحفية: "أعلنت الولايات المتحدة، أن الحزب الشيوعي الصيني، خصمها لها. ونرى الآن أن واشنطن تستغل كل الفرص والإمكانيات، لدفع حلفائها نحو اتخاذ هذا الموقف، بما في ذلك عن طريق استخدام موارد حلف الناتو".

ووفقا لنائب الوزير الروسي، فإن الناتو من خلال تصرفاته يعيد نسخ وقائع الحرب الباردة. وأوضح غروشكو أنه "يتكون لدى المرء، انطباع بأن الناتو يحاول باستمرار جرنا إلى وضع مشابه للحرب الباردة. من الواضح أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يشعر بها الحلف بالراحة".

ويرى غروشكو، أنه من غير المنطقي، طرح السؤال عن سبب عدم انضمام روسيا إلى الناتو، لأن الحلف يعمل ضد روسيا الاتحادية.

وقال: "من الواضح أن الهدف الرئيسي لحلف للناتو، وكما تم الإعلان مجددا، يكمن في تحييد التهديد من الشرق، أي أنه يجب على الناتو أن يركز تضامنه حول التهديد الروسي".

المصدر: تاس