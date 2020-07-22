"شينخوا": وكالات صحية أمريكية تحقق في تفش متزايد للسالمونيلا النيوبورتية

أفادت وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء، بأن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحقق هي ووكالات صحية أخرى في تفش متزايد لعدوى السالمونيلا النيوبورتية.

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ويقوم مسؤولون صحيون وهيئات الصحة في العديد من الولايات وكذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإجراء مقابلات مع المرضى لسؤالهم عن الأطعمة التي تناولوها قبل إصابتهم بالمرض أو إذا ما كانوا قد تعرضوا لأشياء أخرى أثناء عملهم لتحديد مصدر العدوى.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن سلسلة معينة من الأطعمة أو متاجر البقالة أو المطاعم لم يتم تحديدها كمصدر لهذا التفشي.

وتم تحديد التفشي لأول مرة في 10 يوليو، حيث تم الإبلاغ عن 13 مريضا من ثلاث ولايات. وعلى مدى الأيام العشرة التالية، تزايد عدد المرضى ليصل إلى 125 في 15 ولاية.

وحتى الآن، تم نقل 24 شخصا إلى المستشفى. ولم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة.

ويعاني معظم الأشخاص المصابين بالسالمونيلا من الإسهال والحمى وتقلصات المعدة من 6 ساعات إلى 6 أيام من تعرضهم للبكتيريا.

ويستمر المرض عادة من 4 إلى 7 أيام، ويتعافى معظم الناس منه دون علاج. ويعد الأطفال دون 5 سنوات والبالغون فوق 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة هم الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد، بحسب الوكالة الصحية الأمريكية.

المصدر: شينخوا