اعتقال 34 شخصا أثناء احتجاجات أمام مقر إقامة نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 شخصا في اشتباكات اندلعت بعد منتصف ليلة الثلاثاء في مظاهرة في القدس شارك فيها آلاف الأشخاص ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياسات حكومته.

إقرأ المزيد

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه رغم سلمية الاحتجاجات التي سار خلالها المتظاهرون إلى الكنيست القريب والعودة منه، بدأت الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة من ميدان باريس أمام مقر إقامة نتنياهو في الساعة الواحدة صباحا.

واشتبك عناصر الشرطة، بمساعدة وحدة خيالة الشرطة وخراطيم المياه، مع المتظاهرين وتم اعتقال 34 شخصا على الأقل لإخلالهم بالنظام ومهاجمتهم لأفراد الشرطة، وفقا لبيان الشرطة.

وقبل ذلك طغت على الاحتجاجات أجواء كرنفالية إلى حد كبير، وهتف الكثيرون "لا للعنف"، في حين رقص آخرون وغنوا ودقوا على الطبول، وهددوا بالبقاء في الشوارع طوال الليل.

وتسلق عدد من المتظاهرين تمثال شمعدان بالقرب من مبنى البرلمان. وتم تصوير إحدى المتظاهرات وهي عارية الصدر فوق الشمعدان، مما أثار غضب رئيس الكنيست يريف ليفين، الذي دعا إلى اعتقالها.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فساد نتنياهو يثير اشمئزازنا" و"نتنياهو ارحل"، كما عبروا عن احتجاجهم على "قانون الاعتماد"، وهو القانون الذي يسمح باتخاذ القرارات الحكومية المتعلقة بمكافحة كورونا دون الرجوع إلى البرلمان.

كما يحتج المتظاهرون على طريقة تعامل الحكومة مع أزمة تفشي فيروس كورونا، في وقت يقترب فيه عدد الإصابات اليومية في البلاد من الـ2000.

المصدر: وسائل إعلام إسرتائيلية