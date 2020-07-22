سيارة تصدم حشدا من المتظاهرين في جزيرة يونانية

اصطدمت سيارة ركاب، بمجموعة من المتظاهرين في جزيرة ليسفوس اليونانية، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح مختلفة الخطورة.

وقال Lesvosnews.net. المحلي، إن سائق السيارة، رجل مسن فقد السيطرة عليها.

وقع الحادث مساء أمس الثلاثاء، على طريق بالقرب من مبنى شركة الطاقة عند ميناء ميتيليني.

وحدث ذلك، خلال تجمع حشد من السكان المحليين للاحتجاج على نداء على الشبكات الاجتماعية بعد حريق في الجزيرة. وطالبوا بتنظيم دوريات لمراقبة المنطقة، وزعموا بأن المهاجرين واللاجئين يقومون بإضرام النيران بشكل متعمد.

وتؤكد الشرطة، في تقرير لها، أن السائق فقد السيطرة على سيارته، واصطدم بدراجة نارية تقف على الطريق، وكذلك صدم بعض الأشخاص.

وقال التقرير إن اثنين من بين المصابين الستة في حالة خطيرة.

المصدر: نوفوستي