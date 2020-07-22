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صورتان جديدتان للأمير جورج بمناسبة بلوغه السابعة

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صورتان جديدتان للأمير جورج بمناسبة بلوغه السابعة
Reuters
الأمير ويليام وأبنائه الثلاثة
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ظهر الأمير جورج، الثالث في ترتيب عرش بريطانيا بعد جده الأمير تشارلز ووالده الأمير وليام، في صورتين جديدتين بمناسبة عيد ميلاده السابع.

والتقطت والدته كيت، التي تعرف رسميا بدوقة كمبردج، الصورتين في وقت سابق هذا الشهر، ونشرهما قصر كينزنغتون في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء، ليلة عيد ميلاد الأمير الصغير.

ونادرا ما يظهر أبناء وليام وكيت الثلاثة للجمهور، ولا ينشر سوى القليل من الصور لهم، لكن أصبح تقليدا أن تنشر الصور التي تلتقطها كيت في مناسبات خاصة.

وقال قصر كينزنغتون في بيان "يسر دوق ودوقة كمبردج أن ينشرا صورتين جديدتين للأمير جورج قبل عيد ميلاده السابع". ولم يذكر البيان أين التقطت الصورتان.

ومن المتوقع أن يقضي جورج عيد ميلاده في البيت، فيما تخطو بريطانيا خطواتها الأولى بعد العزل العام بسبب تفشي مرض كوفيد-19. وفي العام الماضي احتفل الأمير الصغير بعيد ميلاده في إحدى جزر الكاريبي، حيث كانت عائلته في عطلة.

وجورج هو أكبر أبناء وليام وكيت الثلاثة. فشقيقته شارلوت عمرها خمسة أعوام وشقيقه لويس عمره عامان.

المصدر: رويترز

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