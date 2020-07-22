زلزال بقوة 7.8 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية وإنذار بحصول تسونامي

وقع زلزال عنيف بقوة 7,8 درجات قبالة سواحل الاسكا، وحذر المركز الجيولوجي الامريكي من وقوع تسونامي.

وحسب، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن مركز الزلزال كان على عمق 13 كم في منطقة تقع على بعد 836 كم جنوب غربي مدينة أنكوريج التي يسكنها نحو 298 شخصا.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

Evacuations underway as tsunami warnings are issued for parts of Alaska following a 7.8-magnitude earthquake pic.twitter.com/yQuTbeyufC — BNO News (@BNONews) July 22, 2020

STRONG 7.8 #earthquake along the subduction fault off Alaska's coast was measured only 10 km (6.2 mi) deep. Open water buoys are showing significant wave heights. Will monitor for possible #Tsunami. pic.twitter.com/bI4tODgUOG — David Reese (@WXReese) July 22, 2020

المصدر: وكالات