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زلزال بقوة 7.8 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية وإنذار بحصول تسونامي

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زلزال بقوة 7.8 درجة قبالة ألاسكا الأمريكية وإنذار بحصول تسونامي
Reuters Yereth Rosen
ألاسكا
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وقع زلزال عنيف بقوة 7,8 درجات قبالة سواحل الاسكا، وحذر المركز الجيولوجي الامريكي من وقوع تسونامي.

وحسب، هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن مركز الزلزال كان على عمق 13 كم في منطقة تقع على بعد 836 كم جنوب غربي مدينة أنكوريج التي يسكنها نحو 298 شخصا.

ولم ترد على الفور معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.

المصدر: وكالات

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