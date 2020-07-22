مقتل 9 عسكريين كولومبيين في حادث طائرة هليكوبتر

أفاد الجيش الكولومبي بمقتل 9 من أفراده في حادث مروحية "يو.إتش-60 بلاك هوك" كانت تقلهم في عمليات ضد منشقين عن جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية بمنطقة الإنديز وسط البلاد.

وقع الحادث، الذي يخضع لتحقيق السلطات العسكرية، أمس الثلاثاء في منطقة الغابات، وأصيب ستة جنود وفقد آخران.

وقال الرئيس إيفان دوكي في خطاب تلفزيوني: "جرى العثور على تسع جثث. إنها لحظة صعبة. ندرك مدى البطولة التي يظهرها جنودنا وأفراد شرطتنا كي ننعم براحة البال".

ويرفض المنشقون عن جماعة القوات المسلحة الثورية "فارك" اتفاق سلام أبرمته الجماعة المتمردة مع الحكومة عام 2016 لإنهاء القتال. ولهم وجود قوي في المنطقة التي وقع فيها الحادث.

وتقول مصادر أمنية إن المجموعات المنشقة عن "فارك" تركز على أنشطة الاتجار بالمخدرات والاستغلال غير المشروع للمعادن بما في ذلك الذهب.

ويملك الجيش والقوات الجوية والشرطة الوطنية في كولومبيا عشرات طائرات الهليكوبتر"يو.إتش-60" التي تستخدم لنقل القوات وتزويد الوحدات البرية بالإمدادات ومحاربة المتمردين والعصابات الإجرامية في جميع أنحاء الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

المصدر: "رويترز"