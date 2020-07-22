كوريا الجنوبية ترسل طائرتين عسكريتين إلى العراق لإجلاء 297 من مواطنيها

كشف مركز تدابير الكوارث والأمن في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء أن سيئول سترسل طائرتي نقل عسكريتين إلى العراق، لنقل 297 من العمال الكوريين الراغبين بالعودة إلى الوطن.

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وتخطط الحكومة الكورية لفصل الذين لديهم أعراض مرضية لكوفيد-19، عن غيرهم، للحد من انتقال العدوى داخل الطائرة، لذلك سيتم ملء المقاعد بـ60% فقط أو أقل من ذلك.

وسيخضع العائدون عبر مطار إنتشون الدولي لجميع إجراءات الحجر الصحي. كما سيخضع من تظهر عليه أعراض مرضية لفحوص كوفيد 19 في المطار، وسيتم تخصيص أماكن إقامة للعائدين في مرافق إقامة مؤقتة.

كما سيتم تحويل المصابين المؤكدين إلى مستشفيات أو مراكز العلاج، بينما سيبقى الذين تظهر نتيجة فحوصهم سلبية في مرافق الإقامة المؤقتة لمدة أسبوعين حتى يوم 7 أغسطس.

المصدر: "يونهاب"