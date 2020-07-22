الولايات المتحدة.. إصابة 14 شخصا في إطلاق نار على جنازة

ذكرت الشرطة الأمريكية أن عددا من الأشخاص أصيبوا عندما فتح ركاب سيارة النار على مشاركين في جنازة بمنطقة ساوث سايد بمدينة شيكاغو شمالي البلاد أمس الثلاثاء.

وقال إريك كارتر، النائب الأول لمراقب الشرطة في مؤتمر صحفي إن المشاركين في الجنازة ردوا بإطلاق الرصاص على المهاجمين، وإنه تم العثور على حوالي 60 غلاف قذيفة في مكان الحادث، مضيفا أن هناك شخصا محتجزا.

وأشار المسؤول إلى أن 14 شخصا يعالجون في خمسة مستشفيات، ولم تعرف حالاتهم بعد.

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وخلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو، أصيب 87 شخصا بالرصاص في شيكاغو وقتل 17، بينهم طفلان.

المصدر: "رويترز"