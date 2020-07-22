كوريا الشمالية تعقد مؤتمرا وطنيا للمحاربين القدامى

أعلنت كوريا الشمالية عزمها عقد مؤتمر وطني للمحاربين القدامى في بيونغ يانغ، إحياء للذكرى السنوية الـ67 لانتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، إن البلاد ستعقد المؤتمر الوطني السادس للمحاربين القدامى في العاصمة بيونغ يانغ لإحياء الذكرى الـ67 لانتصار الحرب لتحرير الوطن (اتفاقية الهدنة الكورية).

ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، ولكن عادة ما يعقد المؤتمر قبل أيام قليلة من موعد الذكرى السنوية.

وكان آخر مؤتمر وطني للمحاربين القدامى قد عقد في عام 2018.

وانطلق المؤتمر في عام 1993 لإحياء ذكرى مرور 40 عاما في ظل حكم الزعيم السابق الراحل كيم جونغ-إيل، ثم انعقد في أعوام 2012، و2013، و2015، و2018 تحت حكم الزعيم الحالي.

ويرى مراقبون أن كوريا الشمالية تحتاج إلى تعزيز الجبهة الوطنية الداخلية وسط الصعوبات الاقتصادية المتفاقمة جراء العقوبات المفروضة عليها التي طال أمدها والمفاوضات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة وتفشي فيروس كورونا.

وانتهت الحرب الكورية بهدنة وقع عليها في يوم 27 يوليو عام 1953، وليست بمعاهدة سلام، تاركة الجانبين في حالة حرب من الناحية الفنية.

المصدر: "يونهاب"