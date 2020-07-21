لأول مرة.. أكثر من 30 ألف حالة نشطة بفيروس كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا تجاوز الـ 30 ألف حالة، وذلك لأول مرة منذ بدء انتشار الوباء.

وأكدت وزارة الصحة مساء الثلاثاء، تسجيل 1883 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 53559 حالة، منها 30488 حالة نشطة.

ويشار إلى أن عدد الحالات النشطة زاد 10 آلاف خلال أسبوع واحد فقط.

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وازداد عدد المصابين بحالة خطيرة إلى 256 شخصا، منهم 77 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وسجلت إسرائيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، لتصل حصيلة الضحايا إلى 424 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك أشارت وزارة الصحة إلى ارتفاع نسبة الإصابة إلى 8%، حيث تم إجراء 27299 اختبار لفيروس كورونا يوم الاثنين، ومنها 1854 حالة إيجابية.

المصدر: وكالات