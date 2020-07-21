ترامب: أنا أجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا كل يومين أو ثلاثة أيام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يجري اختبار الكشف عن فيروس كورونا المستجد كل يومين أو ثلاثة أيام.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، أنه يحمل قناعا، مؤكدا أنه سيستخدمه بكل سرور.

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وتوقع الرئيس الأمريكي أن تزداد الأوضاع بسبب جائحة "كوفيد 19" سوءا في الولايات المتحدة قبل أن تتحسن، حيث قال "للأسف.. أزمة كورونا" ستسوء حتما، قبل أن تتحسن.. أنا لا أحب أن أقول ذلك لكن هذه هي الحقيقة".

وطلب ترامب من الأمريكيين وضع كمامات عندما لا يكون التباعد الاجتماعي ممكنا.

وأعرب الرئيس ​عن شكره للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة ​فيروس كورونا، متوقعا التوصل إلى لقاح للفيروس قريبا.

وصرح ترامب بأن "اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع، وهناك 4 لقاحات تخضع لتجارب سريرية".

وأفاد بأن حكام الولايات يقومون بكل ما فى وسعهم لمحاربة هذا الفيروس ويقومون بعمل جيد للغاية، قائلا إن الفئة التى يؤثر عليها بشكل كبير تبلغ من العمر 78 عاما.

المصدر: وكالات