الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من "التهديد بالتدخل العسكري" في الوضع الليبي

أعرب الاتحاد الأوروبي عبر بيان صادر عن مكتب السياسة الخارجية عن قلقه من التهديدات بالتدخل في الشأن الليبي من قبل قوى إقليمية.

وجاء في البيان: "يجب أن تتوقف دعوات الجهات الفاعلة الإقليمية في الصراع الليبي من أجل التحرك.. أن التهديدات باللجوء إلى التدخل العسكري خطيرة".

وبحسب البيان، فإن "مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المواجهة المباشرة بين الليبيين وتؤدي إلى مزيد من التصعيد".

وتابع: "الرد الوحيد الكافي لصالح ليبيا والمنطقة بأسرها هو تكثيف الجهود الجماعية لإيجاد حل سياسي من خلال المفاوضات".

يذكر أن البرلمان المصري وافق بالإجماع على تخويل الجيش إرسال قوات مسلحة للقيام بمهام قتالية خارج البلاد، ووفقا للدستور، "يمكن رئيس الدولة أن يعلن الحرب أو يرسل قوات للقيام بمهمة قتالية خارج البلاد بعد الحصول على موافقة البرلمان".

وبحسب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فإن "الخط الأحمر لتقدم قوات حكومة الوفاق الوطني هو مدينة سرت الواقعة على بعد نحو 900 كيلومتر من الحدود مع مصر، ومحافظة الجفرة".

من جهته، رحب البرلمان في شرقي ليبيا، بالإعلان المصري.

المصدر: "نوفوستي"